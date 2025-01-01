Атлас назвав боксера, який прийде на зміну сьогоднішнім зіркам хевівейту

Відомий американський тренер Тедді Атлас вважає, що Мозес Ітаума (11-0, 9 КО) невдовзі стане справжньою зіркою хевівейту.

Про це він сказав у подкасті на власному ютуб-каналі.

"Це хлопець просто вундеркінд, у нього зараз у єдиного є шанс стати наймолодшим чемпіоном хевівейту та побити рекорд Майка Тайсона. Йому бракує досвіду, щоб битися зараз з Усиком, Ф'юрі та Дюбуа.

Але якщо Ітаума і його команда захочуть піти цим шляхом, то чому б і ні? У нього є розумний промоутер – Френк Воррен, який обере для нього правильний напрямок", – сказав Атлас.