Нокаут у першому раунді: Ітаума розібрався з Маккіном

Володар титулу WBO Inter-Continental у надважкій вазі Мозес Ітаума (11-0, 9 КО) переміг Демсі Маккін (22-2, 14 KO).

19-річний британець завершив бій у першому раунді. Спочатку він відправив 34-річного австралійця у важкий нокдаун оверхендом. Маккін зміг піднятися, але майже одразу пропусти боковий у щелепу, після чого його команда оголосила про капітуляцію.

Ітаума захистив свій титул WBO Intercontinental та здобув вакантний титул WBA International. На цей час у нього 11 з 11 перемог, 9 з яких він завершив достроково.

IT'S OVER❗️



Moses Itauma FINISHES Demsey McKean in round 1! 🤯#Usyk2Fury | #RiyadhSeason

Live NOW on DAZN: Click link in bio to buy | @Turki_alalshikh pic.twitter.com/eyFBLPblfM — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) December 21, 2024

Раніше Олександр Усик заявив, що саме Мозес стане наступним чемпіоном світу в надважкій вазі.