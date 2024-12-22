Нокаут у першому раунді: Ітаума розібрався з Маккіном
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Володар титулу WBO Inter-Continental у надважкій вазі Мозес Ітаума (11-0, 9 КО) переміг Демсі Маккін (22-2, 14 KO).
19-річний британець завершив бій у першому раунді. Спочатку він відправив 34-річного австралійця у важкий нокдаун оверхендом. Маккін зміг піднятися, але майже одразу пропусти боковий у щелепу, після чого його команда оголосила про капітуляцію.
Ітаума захистив свій титул WBO Intercontinental та здобув вакантний титул WBA International. На цей час у нього 11 з 11 перемог, 9 з яких він завершив достроково.
Раніше Олександр Усик заявив, що саме Мозес стане наступним чемпіоном світу в надважкій вазі.