Атлас: Чухаджян – розумний і незручний боксер

Відомий американський тренер Тедді Атлас оцінив виступ Карена Чухаджяна (24-3, 13 КО) проти американця Джарона Енніса (33-0, 29 КО). Фахівець відзначив те, що українець зумів здивувати чемпіона світу.

Його слова наводить ProBOX.

"Енніс? Я тут не для того, щоби захищати його виступ. І ніхто його тут не сварить. Але перш за все тут справа в опоненті.

Я назву його на ім'я, я не такий розумний, як інші, щоб впоратися з прізвищем. Карен дуже розумний і незручний хлопець, і я думаю, він застав Енніса зненацька.



Я знаю, що на цьому рівні тебе не повинні зненацька заставати. Я це розумію, ми професіонали, нас не здивуєш, ми виходимо підготовленими, але я думаю, його застали зненацька.



Він очікував, що опонент буде тікати, рухатися, як він робив і в першому бою, а сам він стане його переслідувати, працювати по корпусу, різати ринг. А раптом Карен пішов на нього. Я вважаю, що Енніс трохи цьому здивувався", – сказав Атлас.