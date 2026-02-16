Ф'юрі: Я повернувся, щоб знову зробити бокс великим

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Тайсон Ф'юрі (34-2-1, 24 КО) пояснив своє повернення у бокс.

Про це боксер розповів на пресконференції, яка була присвячена оголошенню його бою з росіянином Арсланбеком Махмудовим.

"Чому я повернувся? Дуже цікаве питання, на яке є лише одна відповідь. Я повернувся з однієї причини: щоб знову зробити бокс великим. Відколи я завершив кар'єру вп'яте, бокс став дуже нудним. Бокс найкращий з Тайсоном Ф'юрі. Як Дональд Трамп хоче знову зробити Америку великою, так і я хочу знову зробити бокс великим. Мені подобалося бути на пенсії. Я знімав телесеріал для Netflix, документальний фільм, подорожував світом, але настає момент, коли треба повертатися до роботи. А моя робота — це бокс", – сказав Ф'юрі.

Бій Тайсона з Махмудович відбудеться 11 квітня у Лондоні на "Тоттенгем Хотспур Стедіум".

Це буде перший бій для Ф'юрі з 2024-го, коли він двічі за рік програв Олександру Усику. Після чого британець оголосив про чергове закінчення своєї кар'єри. Натомість Махмудов у жовтні 2025-го здолав Девіда Аллена.

Раніше голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх анонсував великий сюрприз на тлі повернення Ф'юрі.