Тайсон та Пол провели битву поглядів напередодні бою

Ексчемпіон світу в надважкій вазі Майк Тайсон та відеоблогер Джейк Пол провели битву поглядів напередодні поєдинку.

Бій 58-річного Тайсона з 27-річним Полом відбудеться 15 листопада в Арлінгтоні, США.

Jake Paul and Mike Tyson face off 2 days before fight night!



The clock is ticking… Who do yall got?

-#PaulTyson

Friday, November 15th

AT&T Stadium - Arlington, TX

Live on @netflix pic.twitter.com/bQ1N8aFGOt — Most Valuable Promotions (@MostVpromotions) November 14, 2024

Нагадаємо, спершу поєдинок був запланований на 20 липня, але його перенесли через погіршення стану здоров’я "Залізного Майка".

У своєму останньому бою Пол достроково переміг колишнього бійця UFC Майка Перрі (0-2 у боксі). Бій відбувся у ліміті крузервейту (до 90,7 кг).

Тайсон завершив професійну кар'єру боксера ще у 2005 році. Він провів 58 боїв (50 перемог і 6 поразок, ще два поєдинки закінчилися без результату). У листопаді 2020-го Майк провів виставковий бій проти Роя Джонса. Поєдинок тривав вісім раундів по дві хвилини та завершився внічию.