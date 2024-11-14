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Чемпіон Бокс

Тайсон та Пол провели битву поглядів напередодні бою

Олександр Булава — 14 листопада 2024, 08:37
Тайсон та Пол провели битву поглядів напередодні бою
Майк Тайсон та Джейк Пол

Ексчемпіон світу в надважкій вазі Майк Тайсон та відеоблогер Джейк Пол провели битву поглядів напередодні поєдинку.

Бій 58-річного Тайсона з 27-річним Полом відбудеться 15 листопада в Арлінгтоні, США.

Нагадаємо, спершу поєдинок був запланований на 20 липня, але його перенесли через погіршення стану здоров’я "Залізного Майка".

У своєму останньому бою Пол достроково переміг колишнього бійця UFC Майка Перрі (0-2 у боксі). Бій відбувся у ліміті крузервейту (до 90,7 кг).

Тайсон завершив професійну кар'єру боксера ще у 2005 році. Він провів 58 боїв (50 перемог і 6 поразок, ще два поєдинки закінчилися без результату). У листопаді 2020-го Майк провів виставковий бій проти Роя Джонса. Поєдинок тривав вісім раундів по дві хвилини та завершився внічию.

Джейк Пол Майк Тайсон

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