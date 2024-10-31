Тайсон назвав помилку Ф'юрі у поєдинку з Усиком

Ексчемпіон світу Майк Тайсон (50-6, 44 KO) вважає, що Тайсону Ф'юрі (34-1-1, 24 КО) слід більш серйозно поставитися до другого бою проти володаря титулів WBA, WBC, WBO та IBO у надважкій вазі Олександра Усика (22-0, 14 КО).

Цитує Тайсона talkSPORT.

"Усик всіх здивував...

Я думаю, що Ф'юрі занадто багато загравався, я думаю, що йому потрібно більш серйозно поставитися до цього бою і, сподіваюся, ми отримаємо інший результат, ніж минулого разу", – сказав Тайсон.