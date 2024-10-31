Тайсон назвав помилку Ф'юрі у поєдинку з Усиком
talkSPORT
Ексчемпіон світу Майк Тайсон (50-6, 44 KO) вважає, що Тайсону Ф'юрі (34-1-1, 24 КО) слід більш серйозно поставитися до другого бою проти володаря титулів WBA, WBC, WBO та IBO у надважкій вазі Олександра Усика (22-0, 14 КО).
Цитує Тайсона talkSPORT.
"Усик всіх здивував...Я думаю, що Ф'юрі занадто багато загравався, я думаю, що йому потрібно більш серйозно поставитися до цього бою і, сподіваюся, ми отримаємо інший результат, ніж минулого разу", – сказав Тайсон.
Нагадаємо, бій-реванш між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі відбудеться 21 грудня 2024 року. Українець переміг британця в поєдинку за титул абсолютного чемпіона світу в надважкому дивізіоні.