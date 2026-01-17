Великий боєць: Ф'юрі привітав Усика з днем народження

Ексчемпіон світу в надважкій вазі Тайсон Ф'юрі (34-1-2, 24 КО) привітав колишнього абсолютного чемпіона світу у гевівейті Олександра Усика (24-0, 15 КО) з 39-м днем народженням.

Про це боксер розповів в Instagram.

"З Днем народження, чемпіон! Великий боєць і благословенна людина. Ісусе, оберігай його та його родину", – написав Ф'юрі.

Боксери провели два бої між собою. У першому поєдинку, що відбувся у травні 2024 року, Усик переміг Тайсона роздільним рішенням суддів, ставши першим в історії абсолютним чемпіоном у суперважкій вазі в епоху чотирьох поясів.

У реванші, який пройшов у грудні 2025 року, українець захистив свої титули, здобувши перемогу вже одноголосним рішенням суддів. Після цього Ф'юрі вирішив повісити рукавиці на цвях, проте вже неодноразово лунали заяви про можливе повернення боксера. І напередодні британець оголосив про відновлення кар'єри.

Раніше Усик назвав умову третього поєдинку з Тайсоном.