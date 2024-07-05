Визначився потенційний суперник Канело

Британський боксер Кріс Юбенк-молодший (33-3, 24 КО) може стати наступним суперником абсолютного чемпіона світу в другій середній вазі мексиканця Сауля Альвареса (61-2-2, 39 КО).

Про це повідомляє інсайдер Сальвадор Родрігес.

За інформацією джерела, британець приєднався до списку потенційних суперників мексиканця та наразі є фаворитом для підписання контракту на бій.

Альварес є абсолютним чемпіоном світу у другій середній вазі. На початку травня він здобув четверту перемогу поспіль, перемігши Хайме Мунгуя одностайним рішенням суддів.

Юнбек свій останній бій провів у вересні 2023 року, коли у реванші переміг Ліама Сміта.

Раніше повідомлялося, що суперниками Канело можуть стати Едгар Берланга (22-0, 17 КО) або Вільям Скулл (22-0, 9 KO).