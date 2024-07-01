Гірн назвав наступного суперника Канело

Голова промоутерської компанії Matchroom Boxing Едді Гірн вважає, що наступним суперником абсолютного чемпіона світу у другій середній вазі мексиканця Сауля Альвареса (61-2-2, 39 КО) стане американець Едгар Берланга (22-0, 17 КО).

Цитує промоутера Boxing Scene.

"Думаю, наступним буде поєдинок з Берлангою.

Коли ти дивишся на варіанти, з ким ще можна битися? У Канело є два обов'язкових захисти, один з них — Вільям Скулл (обовʼязковий претендент на титул IBF), про якого я ніколи в житті не чув. З усією повагою до нього, я впевнений, що він хороший боєць.

А другий — Едгар Берланга (обовʼязковий претендент на титул WBA у другій середній вазі), пуерториканський нокаутер. Він бився на ESPN та DAZN. Всі його знають, це конкурентний бій. Тож я думаю, що він битиметься з Берлангою у наступному поєдинку", — сказав Гірн.