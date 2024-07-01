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Гірн назвав наступного суперника Канело

Олександр Булава — 1 липня, 11:14
Гірн назвав наступного суперника Канело

Голова промоутерської компанії Matchroom Boxing Едді Гірн вважає, що наступним суперником абсолютного чемпіона світу у другій середній вазі мексиканця Сауля Альвареса (61-2-2, 39 КО) стане американець Едгар Берланга (22-0, 17 КО).

Цитує промоутера Boxing Scene.

"Думаю, наступним буде поєдинок з Берлангою.
Коли ти дивишся на варіанти, з ким ще можна битися? У Канело є два обов'язкових захисти, один з них Вільям Скулл (обовʼязковий претендент на титул IBF), про якого я ніколи в житті не чув. З усією повагою до нього, я впевнений, що він хороший боєць.

А другий — Едгар Берланга (обовʼязковий претендент на титул WBA у другій середній вазі), пуерториканський нокаутер. Він бився на ESPN та DAZN. Всі його знають, це конкурентний бій. Тож я думаю, що він битиметься з Берлангою у наступному поєдинку", — сказав Гірн.

Раніше повідомлялося, що Канело погодився захистити титул Міжнародної федерації боксу (IBF) у поєдинку проти обов'язкового претендента Вільяма Скулла (22-0, 9 KO).

Зазначимо, що Альварес є абсолютним чемпіоном світу у другій середній вазі. На початку травня він здобув четверту перемогу поспіль, перемігши Хайме Мунгуя одностайним рішенням суддів.

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Сауль Канело Альварес

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