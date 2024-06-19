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Чемпіон Бокс

Визначився наступний суперник Канело

— 19 червня, 10:40
Визначився наступний суперник Канело

Абсолютний чемпіон у другій середній вазі Сауль Альварес (61-2-2, 39 КО) погодився захистити титул Міжнародної федерації боксу (IBF) у поєдинку проти обов'язкового претендента Вільяма Скулла (22-0, 9 KO).

Про це повідомляє AGON Sports.

Сторони домовились не розголошувати деталі бою.

Очікується, що бій відбудеться у вересні й буде присвячений Дню Незалежності Мексики.

Зазначимо, що Альварес є абсолютним чемпіоном світу у другій середній вазі. На початку травня він здобув четверту перемогу поспіль, перемігши Хайме Мунгуя одностайним рішенням суддів.

Скулл провів перший бій 2024 року в андеркаді саме подинку Альвареса та Мунгуї. Тоді кубинець переміг американця Шона Гемпгілла.

Бокс Сауль Канело Альварес

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