Батько Хейні назвав умову бою з Еннісом

Чемпіон WBO у напівсередній вазі Девін Хейні (33-0, 15 КО) може провести наступний бій проти тимчасового чемпіона WBA у першій середній вазі Джарона Енніса (35-0, 31 КО).

Про це розповів батько боксера Білл Хейні.

"Він не має пояса у першій середній вазі, а ми були зацікавлені у бою з Еннісом у напівсередній вазі із поясом.

Коли він здобуде пояс у першій середній вазі, тоді ми знову розглянемо бій.

Але Енніс у списку Девіна – цей бій відбудеться. Питання лише в тому, коли він пройде і за який титул", – сказав Хейні.