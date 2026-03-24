Батько Хейні назвав умову бою з Еннісом
Чемпіон WBO у напівсередній вазі Девін Хейні (33-0, 15 КО) може провести наступний бій проти тимчасового чемпіона WBA у першій середній вазі Джарона Енніса (35-0, 31 КО).
Про це розповів батько боксера Білл Хейні.
"Він не має пояса у першій середній вазі, а ми були зацікавлені у бою з Еннісом у напівсередній вазі із поясом.
Коли він здобуде пояс у першій середній вазі, тоді ми знову розглянемо бій.
Але Енніс у списку Девіна – цей бій відбудеться. Питання лише в тому, коли він пройде і за який титул", – сказав Хейні.
Нагадаємо, Хейні у листопаді перебоксував Браяна Нормана. Енніс у жовтні впевнено переміг Уїсму Ліму та здобув тимчасовий пояс організації у першій середній вазі.