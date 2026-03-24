Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Батько Хейні назвав умову бою з Еннісом

Олександр Булава — 24 березня 2026, 17:17
Батько Хейні назвав умову бою з Еннісом
Чемпіон WBO у напівсередній вазі Девін Хейні (33-0, 15 КО) може провести наступний бій проти тимчасового чемпіона WBA у першій середній вазі Джарона Енніса (35-0, 31 КО).

Про це розповів батько боксера Білл Хейні.

"Він не має пояса у першій середній вазі, а ми були зацікавлені у бою з Еннісом у напівсередній вазі із поясом.

Коли він здобуде пояс у першій середній вазі, тоді ми знову розглянемо бій.

Але Енніс у списку Девіна – цей бій відбудеться. Питання лише в тому, коли він пройде і за який титул", – сказав Хейні.

Нагадаємо, Хейні у листопаді перебоксував Браяна Нормана. Енніс у жовтні впевнено переміг Уїсму Ліму та здобув тимчасовий пояс організації у першій середній вазі.

Останні новини