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Відомо, де і коли відбудеться прощання з Узелковим

Денис Шаховець — 10 листопада 2024, 20:04
Відомо, де і коли відбудеться прощання з Узелковим
В’ячеслав Узелков
Instagram

Прощання з колишнім чемпіоном WBA Inter-Continental, IBO International та WBO Inter-Continental у напівважкій вазі В'ячеславом Узелковим, який напередодні помер у віці 45 років, відбудеться 11 листопада у Вінниці, де проживав український боксер.

Про це повідомляє Федерація боксу України в Instagram. Охочі провести боксера в останню путь мають прийти о 09:00 до центру ритуальних послуг "Реквієм".

"Прощання з В'ячеславом Узелковим відбудеться 11.11.2024 на 09:00 у "Реквіємі" за адресою: місто Вінниця, вулиця Батозька, 12", – йдеться в повідомленні Федерації боксу України.
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Останніми роками в Узелкова були серйозні проблеми з здоров’ям. У 2012-му боксер пережив інсульт. У лютому 2024-го він був госпіталізований до лікарні, а у квітні спортсмен переніс операцію на серці.

У жовтні поточного року ексчемпіон світу повідомив про те, що отримав інвалідність другої групи. Під час професіональної кар'єри В’ячеслав сумарно провів 34 бої на професійному ринзі, у яких здобув 30 перемог (19 – нокаутом) і зазнав 4 поразок.

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