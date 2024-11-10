Відомо, де і коли відбудеться прощання з Узелковим

Прощання з колишнім чемпіоном WBA Inter-Continental, IBO International та WBO Inter-Continental у напівважкій вазі В'ячеславом Узелковим, який напередодні помер у віці 45 років, відбудеться 11 листопада у Вінниці, де проживав український боксер.

Про це повідомляє Федерація боксу України в Instagram. Охочі провести боксера в останню путь мають прийти о 09:00 до центру ритуальних послуг "Реквієм".

"Прощання з В'ячеславом Узелковим відбудеться 11.11.2024 на 09:00 у "Реквіємі" за адресою: місто Вінниця, вулиця Батозька, 12", – йдеться в повідомленні Федерації боксу України.

Останніми роками в Узелкова були серйозні проблеми з здоров’ям. У 2012-му боксер пережив інсульт. У лютому 2024-го він був госпіталізований до лікарні, а у квітні спортсмен переніс операцію на серці.

У жовтні поточного року ексчемпіон світу повідомив про те, що отримав інвалідність другої групи. Під час професіональної кар'єри В’ячеслав сумарно провів 34 бої на професійному ринзі, у яких здобув 30 перемог (19 – нокаутом) і зазнав 4 поразок.