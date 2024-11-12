Там шансів не було: Шатернікова назвала причину смерті Узелкова

Легендарна українська боксерка Аліна Шатернікова заявила, що В'ячеслав Узелков помер оскільки у нього було багато тромбів та здоров'я з кожним днем погіршувалося.

Про це вона сказала для OBOZ.UA.

" Там шансів не було. Тромбів було багато. Це не сталося раптово", – сказала вона.

Шатернікова зазначила, що Узелков перебував у лікарні. В якийсь момент його серце зупинилося, проте лікарям вдалося реанімувати колишнього спортсмена, але В'ячеслав так і не вийшов із коми.

Поховання пройшло у Вінниці, рідному місті колишнього спортсмена. Ексчемпіонка світу приїхала з Києва для прощання зі своїм колегою.

" Я не могла не поїхати. Я виїхала о 5-й ранку, щоб до 9-ї бути на прощанні. Усю дорогу згадувала різні історії з його боксерського життя. Запам’яталися його красива посмішка й погляд, з яким він дивився на суперника в бою", – сказала Шатернікова.

Смерть Узелкова викликала різні реакції. Його колишня дружина Марина Боржемська зізналася, що для неї це болюча втрата. Нардепка Верховної Ради Мар'яна Безугла, навпаки, закликала не робити трагедії, натякаючи на політичні погляди В'ячеслава.

Останніми роками в Узелкова були серйозні проблеми з здоров’ям. У 2012 році боксер пережив інсульт. У лютому 2024 року він був госпіталізований до лікарні. У квітні спортсмен переніс операцію на серці.

У жовтні поточного року ексчемпіон світу повідомив про те, що отримав інвалідність другої групи.

Узелков – колишній чемпіон WBA Inter-Continental, IBO International і WBO Inter-Continental у напівважкій вазі. Сумарно провів 34 бої на професійному ринзі, у яких здобув 30 перемог (19 – нокаутом) і зазнав 4 поразок.

Свій останній бій на професіональному рівні В'ячеслав провів у квітні 2014 року. Тоді він програв Гаерду Аетовичу.