Ніколи у своєму житті не відчував подібного: син Узелкова відреагував на хейт щодо смерті батька

15-річний син покійного українського боксера В'ячеслава Узелкова, Роберт, відреагував на хейт у свій бік після смерті батька, який помер у суботу, 9 листопада.

Про це він розповів в Instagram.

"Х очу звернутися до вас. За останні два дні я ще ніколи в своєму житті не відчував подібного: смерть батька та хвиля хейту в мій бік та в бік моєї мами. Люди, ви не розумієте, що у нас були складні стосунки. Так, я відрікся від нього, і це моя відповідальність, перекладати на когось я не буду — це було зріле, зважене рішення, спричинене багатьма подіями. Але коли він потрапив до лікарні, я був поруч. Коли у нього були проблеми із серцем, і він лежав у лікарні, я також підтримував його, як міг, писав йому. Що не було зроблено і що не було сказано — я хочу залишити про свого тата тільки найтепліші спогади. У моїх словах немає лицемірства, і я розбитий горем через те, що сталося, якщо до вас це не доходить.

Чесно кажучи, читати стільки гидких повідомлень, написаних мені, прикро. Навіть коли помирає людина, у людей не включається мозок, щоб зрозуміти, що в цей момент можна і не писати хейт. Дякую всім, хто написав слова підтримки — я вам вдячний", – написав Роберт.

Нагадаємо, Узелкова не стало 9 листопада. Останніми роками у боксера були серйозні проблеми зі здоров’ям. У 2012 році боксер пережив інсульт. У лютому 2024 року він був госпіталізований до лікарні, після чого переніс операцію на серці. У жовтні поточного року ексчемпіон світу повідомив про те, що отримав інвалідність другої групи.

Після завершення спортивної кар’єри в боксі Узелков знімався в українських телешоу та кіно. Зокрема, у 2014-2015 роках він був членом журі на передачі "Україна має талант", де він і перетнувся з Кондратюком.