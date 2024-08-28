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Букмекери назвали фаворита реваншу Усик – Ф'юрі

Володимир Кук — 28 серпня, 16:04
Букмекери назвали фаворита реваншу Усик – Ф'юрі
Тайсон Ф'юрі та Олександр Усик
GETTY IMAGES

Керівник Головного управління розваг Саудівської Аравії Туркі Аль-Шейх повідомив про те, що реванш між чемпіоном світу в суперважкому дивізіоні за версіями WBC, WBA, WBO та IBO Олександром Усиком (22-0, 14 КО) та ексчемпіоном за версією WBC Тайсоном Ф'юрі (34−1−1, 24 КО) відбудеться 21 грудня 2024 року.

Всесвітні букмекери одразу ж виставили коефіцієнти на цей бій. Фаворитом поєдинку є українець, коефіцієнт на перемогу якого складає 1.61. На перемогу британця 2.52, а на нічию 16.

Також букмекерські-контори очікують, що бій пройде всі 12 раундів, на це коефіцієнт становить 1.45, а на дострокову перемогу обох боксерів 2.7.

Зазначимо, раніше коефіцієнти на перший бій були на користь Ф'юрі, на його перемогу букмекери давали 2.01, а на Усика 2.17.

Тоді українець переміг "циганського короля" роздільним рішенням суддів – 115-112, 114-113 та 113-114.

Нагадаємо, у реванші статус абсолютного чемпіона світу не стоятиме на кону, адже Усик звільнив титул IBF, щоб він дістався переможцю поєдинку Джошуа — Дюбуа.

Реванш Олександр Усик Тайсон Ф'юрі

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