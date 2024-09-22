Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Ф'юрі – про реванш з Усиком: Він завжди буде потворним кроликом, я поб'ю його

Володимир Кук — 22 вересня, 10:26
Ф'юрі – про реванш з Усиком: Він завжди буде потворним кроликом, я поб'ю його
Тайсон Ф'юрі та Олександр Усик
TOP RANK

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Тайсон Ф'юрі (34-1-1, 24 КО) заявив, що готовий провести бій проти володаря титулу IBF Даніеля Дюбуа (21-2, 20 КО) після того, як поб'є Олександра Усика (22-0, 14 КО) у реванші.

Про це він заявив на YouTube-каналі "Fight Hub TV".

"Поєдинок із Дюбуа? Я повинен побитися зі своїм суперником, з грьобаним кроликом. І я знову поверну назад усі свої пояси. Я вам це гарантую.

Титул IBF я теж поверну. Коли в грудні я поб'юся з Усиком і поб'ю його, я знову буду володіти всіма поясами, які не повинен був втратити. Потім я поб'юся з Дюбуа і заберу його пояс теж. Це мій план.

Як було знову побачити Усика? Олександр хороший хлопець, він такий, як є. Але він все одно потворний кролик. Він завжди буде потворним кроликом, тому що він мерзенний убл*док", сказав Ф'юрі.

Нагадаємо, що українець переміг Ф'юрі в поєдинку за титул абсолютного чемпіона світу.

Другий бій між боксерами відбудеться 21 грудня в Саудівській Аравії. У реванші статус абсолютного чемпіона світу не стоятиме на кону, адже Усик звільнив титул IBF, щоб він дістався переможцю поєдинку Джошуа — Дюбуа.

Дюбуа Реванш Олександр Усик Тайсон Ф'юрі

Тайсон Ф'юрі

Я б хотів помститися Усику – Дюбуа назвав свого бажаного суперника
Ф'юрі – про бій Джошуа з Дюбуа: Я передбачаю, що в поєдинку буде нокаут
Усик прибув на поєдинок Джошуа – Дюбуа
Хей пояснив, чому Ф'юрі програв Усику перший бій
Відомий новозеландський боксер дав прогноз на реванш Усик – Ф'юрі

Останні новини