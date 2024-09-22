Ф'юрі – про реванш з Усиком: Він завжди буде потворним кроликом, я поб'ю його

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Тайсон Ф'юрі (34-1-1, 24 КО) заявив, що готовий провести бій проти володаря титулу IBF Даніеля Дюбуа (21-2, 20 КО) після того, як поб'є Олександра Усика (22-0, 14 КО) у реванші.

Про це він заявив на YouTube-каналі "Fight Hub TV".

"Поєдинок із Дюбуа? Я повинен побитися зі своїм суперником, з грьобаним кроликом. І я знову поверну назад усі свої пояси. Я вам це гарантую. Титул IBF я теж поверну. Коли в грудні я поб'юся з Усиком і поб'ю його, я знову буду володіти всіма поясами, які не повинен був втратити. Потім я поб'юся з Дюбуа і заберу його пояс теж. Це мій план. Як було знову побачити Усика? Олександр – хороший хлопець, він такий, як є. Але він все одно потворний кролик. Він завжди буде потворним кроликом, тому що він мерзенний убл*док", – сказав Ф'юрі.

Нагадаємо, що українець переміг Ф'юрі в поєдинку за титул абсолютного чемпіона світу.

Другий бій між боксерами відбудеться 21 грудня в Саудівській Аравії. У реванші статус абсолютного чемпіона світу не стоятиме на кону, адже Усик звільнив титул IBF, щоб він дістався переможцю поєдинку Джошуа — Дюбуа.