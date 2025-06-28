Визначився гонорар Чавеса-молодшого за бій з Полом

Стали відомі гонорари за бій між Джейком Полом (11-1, 7 КО) та колишнім чемпіоном в середній вазі Хуліо Сезаром Чавесом-молодшим (54-6-1, 34 КО).

Про це повідомляє інсайдер Ден Рафаель.

За даними Атлетичної комісії Каліфорнії, Чавес-молодший отримає 750 тисяч доларів. Гонорар Пола складе 300 тисяч, проте в підсумку він отримає більше, адже є промоутером вечора боксу.

Зазначимо, що в андеркарді відбудеться бій Хільберто Раміреса та Юньєра Дортікоса. Боксери отримають 1,5 млн та 300 тисяч доларів відповідно.

Бій відбудеться в ніч з 28 на 29 червня на "Honda Center" в Анагаймі, США. Трансляція доступна на DAZN.

Напередодні боксери провели офіційну церемонію зважування, де показали майже однакову вагу.

Per CSAC, contract purses for Sat PPV: Jake Paul $300k, Chavez 750k; Zurdo 1.5M, Dorticos 300k; Raul Curiel 125k, Victor Rodriguez 65k; Avious Griffin 30k, Julian Rodriguez 30k; Floyd Schofield 125k, Tevin Farmer 125k; Holly Holm 100k, Yolanda Vega 22k #PaulChavez #boxing (more) — Dan Rafael (@DanRafael1) June 27, 2025

Влітку минулого року Хуліо переміг колишнього бійця UFC Юрая Холла в андеркарті бою Пола проти Майка Перрі. До цього Чавес-молодший не проводив боїв з грудня 2021 року. Протягом кар'єри він бився проти Канело (програв), Серхіо Мартінеса (програв), Анджея Фонфари (програв) та інших боксерів.

Чавес – син культової мексиканської легенди Хуліо Сесара Чавеса-старшого. Був чемпіоном WBC у середній вазі з 2011 по 2012 роки. У 2017 році бився у договірній вазі у PPV-бою з Канело Альваресом – розгромно програв за очками.

Нагадаємо, Джейк в останньому поєдинку здолав легендарного Майка Тайсона. Також американець заявив, що Сауль Канело Альварес уникнув бою з ним