Син Чавеса нокаутував молодого колумбійця у третьому раунді

У Рейносі (Мексика) відбувся боксерський поєдинок за участю сина легендарного чемпіона Хуліо Сезара Чавеса – Хуліо Сезара Чавеса-молодшого.

40-річний мексиканець впевнено розібрався з 21-річним колумбійцем Джоном Кайседо, оформивши нокаут уже в третьому раунді.

Вирішальним став лівий хук, після якого суперник опинився на канвасі й не зміг продовжити бій.

Зазначимо, що перед поєдинком Кайседо поступався опоненту у вазі – на зважуванні він був приблизно на 5 кг легшим.

Для колумбійця це вже другий достроковий програш поспіль – раніше він також зазнав поразки нокаутом у бою проти досвідченого Авні Їлдирима.

До речі, на "Чемпіоні" можна переглянути календар головних боксерських боїв у 2026 році.