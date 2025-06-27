Пол переважив Чавеса-молодшого перед боєм

Колишній чемпіон у середній вазі Хуліо Сезар Чавес-молодший (54-6-1, 34 КО) та блогер Джейк Пол (11-1, 7 КО) пройшли офіційну церемонію зважування.

Пол мінімально переважив свого суперника.

Результати зважування

Джейк Пол – 90.4 кг

Хуліо Сезар Чавес – 90 кг.

Бій відбудеться 28 червня на "Honda Center" в Анагаймі, США. Трансляція доступна на DAZN.

Влітку минулого року Хуліо переміг колишнього бійця UFC Юрая Холла в андеркарті бою Пола проти Майка Перрі. До цього Чавес-молодший не проводив боїв з грудня 2021 року. Протягом кар'єри він бився проти Канело (програв), Серхіо Мартінеса (програв), Анджея Фонфари (програв) та інших боксерів.

Чавес – син культової мексиканської легенди Хуліо Сесара Чавеса-старшого. Був чемпіоном WBC у середній вазі з 2011 по 2012 роки. У 2017 році бився у договірній вазі у PPV-бою з Канело Альваресом – розгромно програв за очками.

Нагадаємо, Джейк в останньому поєдинку здолав легендарного Майка Тайсона. Також американець заявив, що Сауль Канело Альварес уникнув бою з ним