Нокаут року: Чавес яскраво дебютував у США

Аргентинський боксер легкої ваги Алан Чавес (22‑0, 19 КО) здобув яскраву перемогу в поєдинку з мексиканцем Мігелем Мадуено (31-5, 28 КО).

Бій відбувся в андеркарді поєдинку Міллер – Перо. Двобій завершився у третьому раунді, коли Чавес з одного удару відправив суперника в нокаут.

Це був дебютний поєдинок аргентинця у США.

Нагадаємо, у квітні Чавес підписав контракт з промоутерською компанією Едді Гірна Matchroom Boxing.

