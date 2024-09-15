Понад 900 ударів на двох: статистика бою Канело – Берланга

Чемпіон світу за версіями WBC, WBA та WBO у другій середній вазі Сауль Альварес (61-2-2, 39 КО) перевершив Едгара Берланга (23-0, 17 KO) за влучністю ударів.

Про це повідомляє CompuBox.

Канело викинув 464 удари, з яких влучними було 201. Також він завдав 193 джебів (68 влучних) та 271 силовий удар (133 влучні).

У Берланга 119 влучних ударів з 446 – 260 джебів (54 влучні) та 186 силових ударів (65 влучних).

9/14 Amazon- Canelo W 12 Berlanga. Another night at the office for Canelo, who landed 49% of his power punches, while fighting at a measured pace- 17 landed/39 thrown per round. Berlanga, who was down in round 3, landed 35% of his power punches- but only 5 per round. pic.twitter.com/1WbuXbxRxS — CompuBox (@CompuBox) September 15, 2024

Для Канело – це п'ята поспіль перемога після поразки від Дмитра Бівола у травні 2022-го. До цього він здолав Геннадія Головкіна, Джона Райдера, Джермелла Чарло та Хайме Мунгую.

Нагадаємо, мексиканець був позбавлений титулу IBF перед боєм з Берлангою, адже прострочив обов'язковий захист проти першого претендента Вільяма Скалла (22-0, 9 КО).