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Понад 900 ударів на двох: статистика бою Канело – Берланга

Олександр Булава — 15 вересня, 12:25
Понад 900 ударів на двох: статистика бою Канело – Берланга
Едгар Берланга та Сауль Альверес
Getty images

Чемпіон світу за версіями WBC, WBA та WBO у другій середній вазі Сауль Альварес (61-2-2, 39 КО) перевершив Едгара Берланга (23-0, 17 KO) за влучністю ударів.

Про це повідомляє CompuBox.

Канело викинув 464 удари, з яких влучними було 201. Також він завдав 193 джебів (68 влучних) та 271 силовий удар (133 влучні).

У Берланга 119 влучних ударів з 446 – 260 джебів (54 влучні) та 186 силових ударів (65 влучних).

Для Канело – це п'ята поспіль перемога після поразки від Дмитра Бівола у травні 2022-го. До цього він здолав Геннадія Головкіна, Джона Райдера, Джермелла Чарло та Хайме Мунгую.

Нагадаємо, мексиканець був позбавлений титулу IBF перед боєм з Берлангою, адже прострочив обов'язковий захист проти першого претендента Вільяма Скалла (22-0, 9 КО).

Бокс Сауль Канело Альварес Едгар Берланг

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