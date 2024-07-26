Канело буде позбавлений титулу IBF

Абсолютний чемпіон у другій середній вазі Сауль Альварес (61-2-2, 39 KO) буде позбавлений титулу IBF перед боєм з Едгаром Берлангою (22-0, 17 KO).

Про це повідомляє ESPN.

Це рішення пов'язане з тим, що Альварес прострочив обов'язковий захист титулу проти першого претендента Вільяма Скалла (22-0, 9 КО).

Сауль буде захищати свої титули WBA, WBC і WBO в 168-фунтовій вазі проти Берланги. А IBF має намір призначити бій за вакантний титул між Скаллом та росіянином Володимиром Шискіним.

"Як тільки ми офіційно повідомимо залучені сторони, ми зробимо заяву", — сказав президент IBF Деріл Піпл в інтерв'ю ESPN.

Зазначимо, що Канело володіє поясом IBF з листопада 2021 року, коли він переміг Калеба Планта технічним нокаутом та став абсолютним чемпіоном світу.

Раніше володар титулу WBA у першій середній вазі Ісраїл Мадрімов заявив, що хоче провести поєдинок проти Сауля.