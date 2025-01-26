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Канело може провести проміжний бій перед зустрічю з Кроуфордом

Олександр Булава — 26 січня 2025, 22:32
Сауль Альварес може повернутися на ринг у травні
Сауль Альварес
Getty Images

Чемпіон світу з боксу за версією WBO, WBC WBA Super, The Ring у другій середній вазі мексиканець Сауль Альварес може провести свій наступний бій у травні.

Про це повідомляє BoxingScene.

Поєдинок може відбутися 3 травня на T-Mobile Arena в Лас-Вегасі. Зокрема, нещодавно наближена до Premier Boxing Champions компанія TGB Promotions подала запит на бронювання дати та місця.

"Це дата [Альвареса], і так було протягом тривалого часу, лише за декількома винятками", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в останньому поєдинку, який відбувся 14 вересня 2024 року в Лас-Вегасі, Альварес розділив ринг із пуерто-риканським боксером Едгаром Берлангою. Бій тривав усі 12 раундів і завершився перемогою Канело одноголосним рішенням суддів.

Раніше стало відомо, що бій суперзірок боксу Сауля Альвареса і Теренса Кроуфорда повинен відбутися у вересні цього року.

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