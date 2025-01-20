Альварес та Кроуфорд близькі до підписання контракту на проведення бою
Бій суперзірок боксу Сауля Альвареса та Теренса Кроуфорда має відбутися у вересні цього року.
Про це розповів журналіст ESPN Бернардо Осуна.
За інформацією джерела, поєлинок пройде в Лас-Вегасі, штат Невада, у вересні 2025 року.
Очікується, що бій відбудеться у ваговій категорії 76 кг. Альварес матиме перевагу у вазі, оскільки Кроуфорд планує дебютувати у п'ятій ваговій категорії.
Згідно з повідомленням, у контракті не буде пункту про регідратацію, що може призвести до того, що Альварес значно набере вагу в ніч бою.
В останні тижні все частіше говорять про потенційне зіткнення Альвареса та Кроуфорда на одному ринзі. А нещодавно сам 34-річний мексиканець не став приховувати, що цей поєдинок може відбутися у майбутньому.
37-річний американець у свою чергу наполягав на цьому бою протягом декількох місяців і заявив про своє бажання піднятися на дві вагові категорії, щоб кинути виклик Канело.