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Альварес та Кроуфорд близькі до підписання контракту на проведення бою

Олексій Погорелов — 20 січня 2025, 18:27
Альварес та Кроуфорд близькі до підписання контракту на проведення бою
Сауль Альварес
Instagram Канело

Бій суперзірок боксу Сауля Альвареса та Теренса Кроуфорда має відбутися у вересні цього року.

Про це розповів журналіст ESPN Бернардо Осуна.

За інформацією джерела, поєлинок пройде в Лас-Вегасі, штат Невада, у вересні 2025 року.

Очікується, що бій відбудеться у ваговій категорії 76 кг. Альварес матиме перевагу у вазі, оскільки Кроуфорд планує дебютувати у п'ятій ваговій категорії.

Згідно з повідомленням, у контракті не буде пункту про регідратацію, що може призвести до того, що Альварес значно набере вагу в ніч бою.

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В останні тижні все частіше говорять про потенційне зіткнення Альвареса та Кроуфорда на одному ринзі. А нещодавно сам 34-річний мексиканець не став приховувати, що цей поєдинок може відбутися у майбутньому.

37-річний американець у свою чергу наполягав на цьому бою протягом декількох місяців і заявив про своє бажання піднятися на дві вагові категорії, щоб кинути виклик Канело.

Сауль Канело Альварес Теренс Кроуфорд

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