Альварес та Кроуфорд близькі до підписання контракту на проведення бою

Бій суперзірок боксу Сауля Альвареса та Теренса Кроуфорда має відбутися у вересні цього року.

Про це розповів журналіст ESPN Бернардо Осуна.

За інформацією джерела, поєлинок пройде в Лас-Вегасі, штат Невада, у вересні 2025 року.

Очікується, що бій відбудеться у ваговій категорії 76 кг. Альварес матиме перевагу у вазі, оскільки Кроуфорд планує дебютувати у п'ятій ваговій категорії.

Згідно з повідомленням, у контракті не буде пункту про регідратацію, що може призвести до того, що Альварес значно набере вагу в ніч бою.

No signed contracts yet, but Canelo Alvarez, boxing’s top star, and Terence Crawford are primed to meet on Mexican Independence Day Weekend in September if all is finalized. And as Crawford said all along, it would take place at 168 pounds with no rehydration clause. pic.twitter.com/Gw0DoA21uH — Mike Coppinger (@MikeCoppinger) January 19, 2025

В останні тижні все частіше говорять про потенційне зіткнення Альвареса та Кроуфорда на одному ринзі. А нещодавно сам 34-річний мексиканець не став приховувати, що цей поєдинок може відбутися у майбутньому.

37-річний американець у свою чергу наполягав на цьому бою протягом декількох місяців і заявив про своє бажання піднятися на дві вагові категорії, щоб кинути виклик Канело.