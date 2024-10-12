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Менеджер Ф'юрі: Я думаю, Тайсон нокаутує Усика у реванші

Руслан Травкін — 12 жовтня, 11:26
Менеджер Ф'юрі: Я думаю, Тайсон нокаутує Усика у реванші
Getty images

Спенсер Браун, який є менеджером Тайсона Ф'юрі, вірить, що британець у реванші з Усиком буде інших розмірів і зможе нокаутувати українця.

Про це він сказав для IFL TV.

"Я думаю, Тайсон нокаутує його. Я не хочу розкривати багато секретів, але йому лише потрібно вийти в його природній вазі. Я бачив його минулого тижня, і він був монстром. Він був величезний. Жодного жиру на ньому, він просто величезний.

Я думаю, ось таким він і має бути. Я думаю, у крайньому бою він виглядав дуже струнким, дуже високим, і як я казав, ми думали, що він виграє, але було 50 на 50. Якщо він покращиться на 20%, то він легко виграє бій. А якщо він покращиться на 30%, він виграє бій переконливо.

Я нещодавно бачив фотографію Усіка, і він виглядає дуже дрібним. Схоже, він дуже швидко набере ваги і вийде в ринг у вазі 102-104 кг. Скільки він там був минулого разу? Так що цього разу, я думаю, Тайсон повинен бути більшим, сильнішим, у кращій формі, в якій він і буде, і я також думаю, що розмір має значення. Минулого разу він не був таким здоровенним", – сказав Браун.

Бій-реванш між Усиком та Ф'юрі відбудеться 21 грудня 2024 року. Нагадаємо, що українець переміг Ф'юрі в поєдинку за титул абсолютного чемпіона світу в надважкому дивізіоні.

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