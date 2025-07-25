Кроуфорд розповів, чому вирішив битись проти Канело

Чемпіон світу з боксу за версією WBA Теренс Кроуфорд (41-0, 31 КО) розповів про свою мотивацію боксувати проти Сауля Канело Альвареса (63-2-2, 39 КО).

Своїми думками спортсмен поділився з Second Out.

"Я вийду на ринг з Канело заради можливості. Спадщина важливіша за будь-які гроші. Тільки уяви: триразовий чемпіон світу. Скоро це стане реальністю.

Можливо я повернусь у першу середню вагу та ще раз стану абсолютом – хто знає", – розповів Кроуфорд.

Бій відбудеться 13 вересня у Лас-Вегасі. Пряма трансляція буде доступна на Netflix. Напередодні боксери провели другу битву поглядів. Також стало відомо, що на кону стоятиме спеціальний пояс The Ring.

Нагадаємо, Кроуфорд у серпні дебютував в першій середній вазі. Він у 12-раундовому поєдинку переміг узбекистанського опонента Ісраїла Мадрімова (10-1-1, 7 КО).

Раніше Олександр Усик назвав 37-річного Теренса найкращим боксером світу прямо зараз.