Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Кроуфорд розповів, чому вирішив битись проти Канело

Володимир Максименко — 25 липня 2025, 12:27
Кроуфорд розповів, чому вирішив битись проти Канело
Getty Images

Чемпіон світу з боксу за версією WBA Теренс Кроуфорд (41-0, 31 КО) розповів про свою мотивацію боксувати проти Сауля Канело Альвареса (63-2-2, 39 КО).

Своїми думками спортсмен поділився з Second Out.

"Я вийду на ринг з Канело заради можливості. Спадщина важливіша за будь-які гроші. Тільки уяви: триразовий чемпіон світу. Скоро це стане реальністю.

Можливо я повернусь у першу середню вагу та ще раз стану абсолютом – хто знає", – розповів Кроуфорд.

Бій відбудеться 13 вересня у Лас-Вегасі. Пряма трансляція буде доступна на Netflix. Напередодні боксери провели другу битву поглядів. Також стало відомо, що на кону стоятиме спеціальний пояс The Ring.

Нагадаємо, Кроуфорд у серпні дебютував в першій середній вазі. Він у 12-раундовому поєдинку переміг узбекистанського опонента Ісраїла Мадрімова (10-1-1, 7 КО).

Раніше Олександр Усик назвав 37-річного Теренса найкращим боксером світу прямо зараз.

Бокс Сауль Канело Альварес Теренс Кроуфорд

Теренс Кроуфорд

Богачук проведе бій в андеркарді Канело – Кроуфорд
У моєї мами більше підписників, – Пол затролив Кроуфорда перед боєм з Канело
Усик назвав найкращого боксера у світі прямо зараз
Сіренко назвав переможця супербою між Канело та Кроуфордом
Туркі розповів, хто з суперзірок боксу хоче завершити кар’єру

Останні новини