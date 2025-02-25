Українські боксери візьмуть участь у Гран-прі WBC у Саудівської Аравії

Український володар титулу IBA International у напівлегкій вазі (до 57,15 кг) Олександр Соломенніков (16-0, 8 КО) проведе поєдинок під час Гран-прі Світової боксерської ради (WBC). Також братиме участь ще один українець – боксер першої напівсередньої ваги (до 63,5 кг) Данило Лозан (12-0, 8 KO).

Про це повідомила промоутерська компанії Top Boxing Generation.

Турнір пройде в Саудівській Аравії у межах Riyadh Season. Раніше повідомлялося, що проєкт розпочнеться у квітні. Імена суперників українців поки що невідомі.

Свій останній бій Соломенніков провів у 20 листопада. Українець у Португалії здолав венесуельця Майкола Беамонта (19-6-1, 9 КО).

Лозан у грудні переміг аргентинця Ронана Санчеса (6-3-1, 3 КО) на вечорі боксу в Києві.