Лозан нокаутував аргентинця у четвертому раунді на вечорі боксу в Києві

Непереможений український боксер Данило Лозан (12-0, 8 КО) переміг аргентинця Ронана Санчеса (6-3-1, 3 КО) на вечорі боксу в Києві.

Поєдинок завершився технічним нокаутом у 4 раунді. Також чемпіон Європи 2024 року серед боксерів-аматорів до 23 років у другому раунді відправив суперника в нокдаун.

Бій відбувся 14 грудня в Києві на майданчику STEREO PLAZA в межах вечора боксу від Top Boxing Generation.

Також сьогодні дебютний бій у професійному боксі провів український боксер середньої ваги (71 кг) Юрій Захарєєв. Він одноголосним рішенням суддів переміг колишнього претендента на титул чемпіона світу з Колумбії Хуеля Хуліо (39-21, 33 KO).

Зазначимо, що Захарєєв не завершує карʼєру в олімпійському боксі, а буде поєднувати виступи в аматорах та профі. Також Юрій ще не підписав повноцінного контракту з жодною промоутерською компанією.