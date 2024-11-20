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Непереможний український боксер здобув титул IBA International

Олександр Булава — 20 листопада 2024, 13:15
Непереможний український боксер здобув титул IBA International
Олександр Соломенніков
topboxing.generation

Український боксер напівлегкої ваги Олександр Соломенніков (15-0, 8 КО) переміг Майкола Беамонта (19-6-1, 9 КО) з Венесуели та став новим чемпіоном IBA International.

Бій відбувся у Португалії. Боксери пройшли всю дистанцію у 10 раундів.

За підсумками поєдинку українець переміг одноголосним рішенням суддів (100-90, 100-90, 99-91) та здобув титул IBA International.

Нагадаємо, у березні Соломенніков впевнено розібрався із ще одним венесуельцем Ектором Бетанкуртом (15-8, 11 KO). Тоді українець на вечорі боксу від Tymex Boxing Promotion здобув перемогу за рішенням суддів.

Бокс Олександр Соломенніков

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