Непереможний український боксер здобув титул IBA International

Український боксер напівлегкої ваги Олександр Соломенніков (15-0, 8 КО) переміг Майкола Беамонта (19-6-1, 9 КО) з Венесуели та став новим чемпіоном IBA International.

Бій відбувся у Португалії. Боксери пройшли всю дистанцію у 10 раундів.

За підсумками поєдинку українець переміг одноголосним рішенням суддів (100-90, 100-90, 99-91) та здобув титул IBA International.

Нагадаємо, у березні Соломенніков впевнено розібрався із ще одним венесуельцем Ектором Бетанкуртом (15-8, 11 KO). Тоді українець на вечорі боксу від Tymex Boxing Promotion здобув перемогу за рішенням суддів.