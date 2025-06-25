На моєму імені почали піаритися: Сіренко – про бій з Новицьким

Український боксер надважкої ваги Владислав Сіренко (22-0, 19 КО) пояснив конфлікт із земляком Андрієм Новицьким (15-0, 11 КО).

Цитує боксера vRINGe.

Сіренко розповів про несподівану пропозицію про бій проти Діллана Вайта.

"Я довго чекаю бою. Мені змінили дату. Спочатку сказали готуватися на 19 липня — на цю дату, яка зараз. Звісно, ми підготували табір, розписали програму. Я знову почав робити ЗФП (загальна фізична підготовка), СФП (спеціальна фізична підготовка), потім бойову практику. Все за програмою, так би мовити. І тут мені телефонує менеджер. Сам дзвонить. А коли він дзвонить, я розумію, що відбувається щось серйозне. І каже: "Слухай, є така ситуація. Є бій з Вайтом. Треба дати відповідь. Але у тебе максимум година, щоб відповісти". Я такий: "Добре. Дай мені, будь ласка, зробити пару дзвінків". Звичайно, я подзвонив тренеру Баширу, поговорив з ним. Іншому тренеру Олександру Корху також подзвонив, поговорив. Всі були раді такій пропозиції. І я, звісно, погодився" Після цього ми починаємо різко перебудовувати тренувальний табір вже на бойову практику, бо я в той момент робив загальну підготовку – тобто щось далеке від боксу, так би мовити", – розповів він.

Також український боксер розповів про ситуацію з боєм проти Новицького.

"Від друзів у Лос-Анджелесі доходять чутки, що я, виявляється, відмовився від бою з Новицьким. Про це я, власне, навіть не знав. Бо я ніколи такого не робив. Звісно, мене це зачепило. Звісно, мені неприємно. Вони почали говорити що завгодно. Друг запитав: "А є якісь факти, що він відмовився?" Йому відповідають: "Та вони там багато грошей запросили". А я не те, що не знаю фінансових деталей. Мене навіть ніхто нічого не питав. Можливо, менеджери щось там обговорювали. Ось так, на моєму імені почали піаритися. Розповідати, що я "злякався". Це прямо сказано. І так далі. Хоча ще до Вайта я спілкувався з менеджером, і він показував мені ряд можливих суперників. Новицький був у списку. Я сказав так: "Можу з ним боксувати, але не хотів би битися з українськими боксерами". А потім мені знову дзвонить менеджер: "Отак от. Є пропозиція побоксувати з цим хлопцем". Звісно, після всіх цих чуток, що я "злякався" і так далі, я відповідаю менеджеру: "Будь ласка, зроби цей бій. Я дуже його хочу". Потім почалася купа всіляких дурниць. Заяви, що це вони мені дають шанс і так далі. Я дивлюся на це, усміхаюсь. І дуже старанно готуюся до бою", – заявив Сіренко.

Бій між українськими важковаговиками відбудеться 19 липня в андеркарді реваншу між чемпіоном WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександром Усиком (23-0, 14 КО) та володарем титулу IBF Даніелем Дюбуа (22-2, 21 KO).

Нагадаємо, в межах вечора боксу 19 липня свій бій проведе ще один український боксер – володар титулів IBF International та WBA Continental у напівважкій вазі Даніель Лапін (11-0, 4 КО).