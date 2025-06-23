Це демонструє його рівень виховання: Сіренко – про випади Новицького
Український боксер надважкої ваги Владислав Сіренко (22-0, 19 КО) відреагував на випади Андрія Новицького (15-0, 11 КО) у соцмережах.
Про це боксер розповів у коментарі Sport-express.
"Я спокійний. Протистояння більше для глядача, ніж для мене. Я – професіонал і лишаюсь ним.
Я не коментуватиму його заяви, які не мають під собою реальності.
Його слова про те, що він ламав людей на вулиці? Це лише демонструє його рівень виховання і розуміння меж. Коментувати більше нічого. Ініціатива [розпочати це] – точно не від мене. Я зайнятий підготовкою", – розповів Сіренко.
Бій між українськими важковаговиками відбудеться 19 липня в андеркарді реваншу між чемпіоном WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександром Усиком (23-0, 14 КО) та володарем титулу IBF Даніелем Дюбуа (22-2, 21 KO).
Нагадаємо, в межах вечора боксу 19 липня свій бій проведе ще один український боксер – володар титулів IBF International та WBA Continental у напівважкій вазі Даніель Лапін (11-0, 4 КО).