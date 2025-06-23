Це демонструє його рівень виховання: Сіренко – про випади Новицького

Український боксер надважкої ваги Владислав Сіренко (22-0, 19 КО) відреагував на випади Андрія Новицького (15-0, 11 КО) у соцмережах.

Про це боксер розповів у коментарі Sport-express.

"Я спокійний. Протистояння більше для глядача, ніж для мене. Я – професіонал і лишаюсь ним.

Я не коментуватиму його заяви, які не мають під собою реальності.

Його слова про те, що він ламав людей на вулиці? Це лише демонструє його рівень виховання і розуміння меж. Коментувати більше нічого. Ініціатива [розпочати це] – точно не від мене. Я зайнятий підготовкою", – розповів Сіренко.