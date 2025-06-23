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Це демонструє його рівень виховання: Сіренко – про випади Новицького

Олександр Булава — 23 червня 2025, 19:59
Це демонструє його рівень виховання: Сіренко – про випади Новицького
Владислав Сіренко

Український боксер надважкої ваги Владислав Сіренко (22-0, 19 КО) відреагував на випади Андрія Новицького (15-0, 11 КО) у соцмережах.

Про це боксер розповів у коментарі Sport-express.

"Я спокійний. Протистояння більше для глядача, ніж для мене. Я – професіонал і лишаюсь ним.

Я не коментуватиму його заяви, які не мають під собою реальності.

Його слова про те, що він ламав людей на вулиці? Це лише демонструє його рівень виховання і розуміння меж. Коментувати більше нічого. Ініціатива [розпочати це] – точно не від мене. Я зайнятий підготовкою", – розповів Сіренко.

Бій між українськими важковаговиками відбудеться 19 липня в андеркарді реваншу між чемпіоном WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександром Усиком (23-0, 14 КО) та володарем титулу IBF Даніелем Дюбуа (22-2, 21 KO).

Нагадаємо, в межах вечора боксу 19 липня свій бій проведе ще один український боксер – володар титулів IBF International та WBA Continental у напівважкій вазі Даніель Лапін (11-0, 4 КО).

Владислав Сіренко Андрій Новицький

Владислав Сіренко

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