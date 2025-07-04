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Ті, хто багато говорять, зазвичай потім зливаються: Сіренко – про травму Новицького

Олексій Мурзак — 4 липня 2025, 14:19
Ті, хто багато говорять, зазвичай потім зливаються: Сіренко – про травму Новицького
Владислав Сіренко
B1 Boxing

Український надважковаговик Владислав Сіренко (22-0, 19 КО) цілком нормально відреагував на новину про травму свого земляка Андрія Новицького (15-0, 11 КО), через яку було скасовано їх очний поєдинок.

Про це Владислав сказав у коментарі Boxing Mechanism.

"Відреагував цілком нормально, так як розумію, що ті, хто багато говорять, зазвичай потім зливаються. Був би радий, щоб такий бій відбувся у майбутньому. Але маю великі сумніви, що вони колись погодяться", – сказав він.

Сіренко також оцінив свого нового майбутнього суперника Соломона Дакреса (9-1, 3 КО).

"Дивились з командою його поєдинки. Хороший суперник на цьому етапі", – додав Сіренко.

Раніше стало відомо, що Новицький не зможе вийти на ринг проти Сіренка через важку травму. Зазначимо, що бій мав відбутися в андеркарді поєдинку Олександра Усика та Даніеля Дюбуа за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі. Цей вечір боксу проходитиме на лондонському "Вемблі" 19 липня.

Владислав Сіренко Андрій Новицький

Владислав Сіренко

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