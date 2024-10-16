Сіренко назвав боксерів, з якими хотів би вийти у ринг

Український проспект суперважкого дивізіону Владислав Сіренко (22-0, 19 КО) назвав боксерів, з якими хотів би вийти у ринг.

Про це він сказав у інтерв'ю Xsport.

"Можу сказати, що мені пропонували битися з Енді Руїсом (35–2, 22 KO). Я погодився, але поєдинок зрештою зірвався через другий бік. Руїс тоді бився з Джарреллом Міллером (26-1-2, 22 КО).

З радістю розділив би ринг з різними топовими спортсменами. Зараз у моїй кар'єрі настає момент, коли має бути готовий виходити в ринг із будь-яким із топів. Я буду готовий!", – запевнив український боксер.

2 жовтня у Нешвіллі, штат Теннессі, відбувся вечір боксу, однією з головних подій якого став бій у надважкій вазі між українцем Владиславом Сіренком (22-0, 19 KO) та американцем Брендоном Кармаком (7-6–3, 4 КО).

29-річний Сіренко переміг на три роки старшого суперника технічним нокаутом у четвертому раунді, здобувши третю поспіль дострокову перемогу після повернення до рингу.