Бій Сіренка та Новицького скасовано – джерело

Бій українських надважковаговиків Андрія Новицького (15-0, 11 КО) та Владислава Сіренка (22-0, 19 КО) скасували.

Про це повідомляє LuckyPunch.

Поєдинок мав відбутися 19 липня в андеркарді реваншу між чемпіоном WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександром Усиком (23-0, 14 КО) та володарем титулу IBF Даніелем Дюбуа (22-2, 21 KO).

Причини скасування бою наразі невідомі. Замість цього, Сіренко вийде на ринг проти Соломона Дакреса (9-1, 3 KO), який допомагав Тайсону Фʼюрі готуватися до поєдинку проти Усика.

В останньому бою Сіренко у жовтні нокаутом переміг американця Брендона Кармака.