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Cин Тайсона відреагував на показники батька в бою з Полом

Руслан Травкін — 8 грудня 2024, 09:47
Cин Тайсона відреагував на показники батька в бою з Полом
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Один із синів Майка Тайсона (50-7, 44 КО), Амір Тайсон, зізнався, що батько показав максимум для 58-річного боксера в бою проти Джейка Пола (11-1, 7 КО).

Слова Аміра цитує Seconds.OUT.

"Деякі люди вірять, що все було підлаштовано… Ми знаємо, що це не так. Він просто втомився. Здавалося, що він стримує свої удари, але Джейк рухається. Це не те саме, що лапи, він рухається.

Коли хтось не хоче визнати, що хтось програв, звичайно, вони будуть так казати. І вони викладають це в інтернеті. Його бензобак після третього раунду був прострілений. Це все було. Він просто продовжував триматися до кінця. Він зробив усе можливе. Не стримував себе, він зробив усе, що міг у своєму віці.

Я думаю, він закінчив. Моя мачуха каже, що він закінчив, а вони — команда. Це справи чоловіка і дружини", – сказав Амір Тайсон.

Нагадаємо, Джейк Пол в останньому бою переміг легенду боксу Майка Тайсона (50-7, 44 КО). Згодом Джейк також запевнив, що не проти вийти в октагон проти ірландця Конора Макгрегора.

Бокс Джейк Пол Майк Тайсон

Майк Тайсон

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