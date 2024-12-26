Сталлоне врятував колишнього суперника Усика від бійки на зйомкам фільму

Зірка Голлівуду Сільвестр Сталлоне врятував Тоні Беллью від бійки під час зйомок бойовика Крід 3.

Про це повідомляє Talksport.

Колишній суперник Усика дебютував у кінострічці Майкла Б.Джордана у 2015 році. Тоді Беллью мав конфлікт з іншим актором другого плану, який ледь не переріс у бійку.

У справу втрутився Сільвестр Сталлоне, який зміг розняти чоловіків до прибуття поліції.

Беллью сплутав вказівки режисера із своїм суперником за сюжетом Маліком Базілем, через що після недовгої словесної перепалки спробував застосувати фізичну силу до актора.

На щастя, інцидент обійшовся без потерпілих та заарештованих.

Нагадаємо, що Беллью завершив професійну кар'єру боксера у 2018 році.

Раніше Олександр Усик розповів, чи вважає британця своїм другом.