Усик: Беллью – мій друг, Дюбуа – ні
Олександр Усик
Пресслужба Riyadh Season
Чемпіон світу у надважкій вазі Олександро Усик прокоментував фото, на якому українець зображений серед побитих суперників.
Спортсмен дав інтерв'ю Boxing King Media.
"Мені не подобається це зображення. Тоні Беллью – мій хороший друг, Ентоні Джошуа – теж.
Дюбуа? Ні, точно ні. Ф'юрі – можливо", – розповів Усик.
Нагадаємо, раніше Олександр одноголосним рішенням суддів переміг Тайсона Ф'юрі у реванші.
Після цього бою український чемпіон погодився на поєдинок проти Дюбуа, поведінку якого розкритикував Френк Воррен.
Раніше Усик потрапив до десятки найвеличніших важковаговиків в історії боксу.