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Усик: Беллью – мій друг, Дюбуа – ні

Володимир Максименко — 26 грудня 2024, 09:33
Усик: Беллью – мій друг, Дюбуа – ні
Олександр Усик
Пресслужба Riyadh Season

Чемпіон світу у надважкій вазі Олександро Усик прокоментував фото, на якому українець зображений серед побитих суперників.

Спортсмен дав інтерв'ю Boxing King Media.

"Мені не подобається це зображення. Тоні Беллью – мій хороший друг, Ентоні Джошуа – теж.

Дюбуа? Ні, точно ні. Ф'юрі – можливо", – розповів Усик.

Нагадаємо, раніше Олександр одноголосним рішенням суддів переміг Тайсона Ф'юрі у реванші.

Після цього бою український чемпіон погодився на поєдинок проти Дюбуа, поведінку якого розкритикував Френк Воррен.

Раніше Усик потрапив до десятки найвеличніших важковаговиків в історії боксу.

Ентоні Джошуа Олександр Усик Тайсон Ф'юрі Тоні Белью Даніель Дюбуа

Олександр Усик

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