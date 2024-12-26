Усик: Беллью – мій друг, Дюбуа – ні

Чемпіон світу у надважкій вазі Олександро Усик прокоментував фото, на якому українець зображений серед побитих суперників.

Спортсмен дав інтерв'ю Boxing King Media.

"Мені не подобається це зображення. Тоні Беллью – мій хороший друг, Ентоні Джошуа – теж. Дюбуа? Ні, точно ні. Ф'юрі – можливо", – розповів Усик.

Нагадаємо, раніше Олександр одноголосним рішенням суддів переміг Тайсона Ф'юрі у реванші.

Після цього бою український чемпіон погодився на поєдинок проти Дюбуа, поведінку якого розкритикував Френк Воррен.

Раніше Усик потрапив до десятки найвеличніших важковаговиків в історії боксу.