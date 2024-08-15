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Валлін: Мій бій з Джошуа був набагато важчим, ніж з Фʼюрі

Володимир Кук — 15 серпня, 23:42
Валлін: Мій бій з Джошуа був набагато важчим, ніж з Фʼюрі
Отто Валлін
GETTY IMAGES

Шведський боксер надважкої ваги Отто Валлін (26-2, 14 KO) заявив, що його бій з Ентоні Джошуа (28-3, 25 КО) був набагато важчим за поєдинок з Тайсоном Ф’юрі (34-1-1, 24 КО).

Про це він розповів у коментарі Through The Ropes.

"Мій бій з Джошуа був набагато важчим, ніж з Тайсоном Фʼюрі. Але це не означає, що Джошуа легко переможе Фʼюрі. Стилі роблять бої. Я думаю, що це буде близький поєдинок.
Я завжди казав, що Фʼюрі переможе Джошуа. Але тепер після бою з Ентоні я трохи змінив свою думку. Я вважаю, що шанси у цьому поєдинку 50 на 50", сказав Валлін.

Раніше Отто прокоментував майбутній поєдинок Джошуа — Дюбуа. Нагадаємо, поєдинок між британцями відбудеться 21 вересня у Лондоні на стадіоні "Вемблі".

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