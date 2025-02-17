Він був сильним, швидким і витривалим: колишня зірка хевівейту похвалив кривдника Берінчика

Відомий у минулому американський боксер хевівейту Шеннон Бріггз (60-6-1, 53 КО) похвалив американця Кейшона Девіса (13-0, 9 КО) за перемогу над Денисом Берінчиком (19-1, 9 КО).

Про це він сказав у коментарі для FigthHubTV.

"Він виглядав сильним, швидким, витривалим. Знаєте, він здавався неймовірним. Думаю, цей хлопець є майбутнім боксу. Це 100%. Я думаю, що Кішон тепер боротиметься за інші титули. Він намагатиметься зібрати всі пояси у своїй ваговій категорії. Потрібно зібрати всі титули, а потім піднятися у вазі. Думаю, саме таку мету він має", – сказав Бріггз.

Зазначимо, що американець брутальним нокаутом переміг Берінчика у четвертому раунді.

Ця поразка стала першою в кар'єрі українського боксера. На сайті "Чемпіон" є відео нокауту Дениса.