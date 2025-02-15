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Кінець чемпіонського шляху: відео нокауту Берінчика

Станіслав Лисак — 15 лютого 2025, 06:52
Берінчик програв Девісу
Кейшон Девіс нокаутував Дениса Берінчика
Top Rank

Український боксер Денис Берінчик (19-1, 9 КО) зазнав поразки від американця Кейшона Девіса (13-0, 9 KO) у бою за титул чемпіона WBO у легкій вазі.

Українець опинився в нокдауні у третьому раунді, а в четвертому американський боксер зумів достроково завершити поєдинок потужним ударом в корпус.

Зауважимо, що ця поразка стала для уродженця Луганщини першою в професійній кар'єрі, Девіс залишається непереможним.

Нагадаємо, 36-річний Денис Берінчик завоював вакантний титул 18 травня минулого року, перемігши за очками чемпіона світу в трьох категоріях мексиканця Емануеля Наваррете.

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