Колишній суперник Віталія Кличка та Льюїса: Кроуфорд переможе Канело нокаутом

Відомий у минулому американський боксер хевівейту Шеннон Бріггз (60-6-1, 53 КО) вважає, що Терренс Кроуфорд (41-0, 31 КО) зуміє нокаутувати Сауля Альвареса (62-2-2, 39 KO).

Про це він сказав у коментарі для FigthHubTV

"Я думаю, що Теренс має намір перемогти. Він зробить це нокаутом. Крофорд переслідуватиме суперника. Він буде сильним під час бою. Він завдаватиме сильних ударів. Це його мрія. Таку мету він мав усе життя. Я знаю його, коли він ще був маленькою дитиною. Хлопцеві тоді було 10 чи 11 років. Теренс може битися у цій ваговій категорії, і він переможе. Повірте мені, так все й буде", – сказав Бріггз.

За кар'єру Шеннон бився з іменитими боксерами: Джорж Форман, Леннокс Льюїс, Султан Ібрагімов, Джаміль Маклайн та Віталій Кличко.

Напередодні Голова управління Саудівської Аравії з розваг Туркі Аль аш-Шейх анонсував бій Канело – Скулл, а також те, що переможець поєдинку у вересні захищатиме титул беззаперечного чемпіона. Ймовірно саме Кроуфорд буде битися за це звання.

Раніше повідомлялося, що Сауль Альварес може провести бій з блогером Джейком Полом у травні цього року, напередодні поєдинку мексиканця з Кроуфордом.