Відправить у нокаут: Бріггс – про бій Тайсона з Полом

Колишній чемпіон Шеннон Бріггс вважає, що 58-річний Майк Тайсон може достроково перемогти 27-річного відеоблогера Джейка Пола.

Про це боксер заявив у коментарі Fight Hub TV.

"Тайсон може легко нокаутувати Пола, якщо той пропустить удар, адже це Майк Тайсон. Якщо він влучить, то відправить у нокаут. Це не стосується його віку, навіть якщо йому буде 78 років. Перемога Джейка Пола? Можливо. Хто його знає?" – сказав Бріггс.

Бій Тайсона з Полом відбудеться 15 листопада. Спершу поєдинок був запланований на 20 липня, але його перенесли через погіршення стану здоров’я "Залізного Майка".

У своєму останньому бою Пол достроково переміг колишнього бійця UFC Майка Перрі (0-2 у боксі). Бій відбувся у ліміті крузервейту (до 90,7 кг).