Шелестюк охрестив бій за участі українця поєдинком року

Український боксер Тарас Шелестюк (19-0-1, 13 КО) вважає, що Сергій Богачук (24-2, 23 KO) та Вірджіл Ортіс (22-0, 21 КО) показали найкращий бій року.

Своїми враженнями нещодавній бій Тарас поділився в X (Twitter).

"Привіт, друзі, кажу вам, Сергій Богачук виграв поєдинок. Він 100% виграв останній раунд, але всі судді віддали перемогу Ортісу. На що вони дивилися? Ти не можеш виграти титул таким чином, якщо ти претендент. Якого біса? P. S. Цей бій виграє номінацію "Поєдинок року", — написав Шелестюк.

Також Тарас прикріпив до поста суддівські записки, за якими Ортіс переміг Богачука в бою за титул тимчасового чемпіона WBC рішенням більшості суддів: 113-113, 114-112, 114-112.