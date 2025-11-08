Шелестюк пройшов зважування перед поєдинком з венесуельцем

Український боксер, бронзовий призер Олімпіади-2012 у Лондоні, Тарас Шелестюк (20-0-1, 18 КО) успішно пройшов процедуру зважування напередодні свого майбутнього поєдинку проти венесуельця Ентоні Саєза (5-6-1, 4 КО).

Про це повідомляє LuckyPunch.

Згідно з даними, Шелестюк показав вагу 68,670 кг, тоді як точної ваги його суперника поки не озвучено.

Додамо, що в липні цього року Шелестюк повернувся в професійний ринг після тривалої перерви – українець нокаутував американця Роддрікуса Лівсі в другому раунді.

Поєдинок відбудеться вночі 9 листопада.

