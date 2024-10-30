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Головред Чемпіона: Ломаченко залишиться в історії ватним невігласом із "православ’ям головного мозку"

Максим Розенко , Денис Шаховець — 30 жовтня, 09:00
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Головред Чемпіона: Ломаченко залишиться в історії ватним невігласом із православ’ям головного мозку

Андрій Твердохліб вважає, що Василь стовідсотково увійде в Зал боксерської слави, але при цьому не хоче, щоб Ломаченко штучно "перевзувався".

Відомий боксерский інсайдер Майк Коппінджер нещодавно повідомив, що Ломаченко може завершити кар’єру. У розмові з головним редактором Чемпіона Андрієм Твердохлібом ми спробували розібратися, чи час Василю йти, які помилки він допустив впродовж боксерської кар’єри та що чекає на Ломаченка в майбутньому.

Пане Андрію, чи варто Василю вішати рукавички на цвях прямо зараз? Чи є сенс провести ще один бій у ранзі чинного чемпіона світу?

Я вважаю, що вішати рукавички на цвях не варто. Поки є змога треба виходити в ринг. Тим більше Лома все ще чемпіон світу. У тому числі говорю це, враховуючи його наративи протягом кар’єри про мрію, славу, історію.

Ломаченко потрапить до залу боксерської слави, де вже знаходяться Віталій та Володимир Клички? Якщо так, то коли?

Попри моє ставлення до нього, Ломаченко стовідсотково увійде в Зал боксерської слави. Якщо говорити виключно про бокс навички, талант тощо він найкращий українець, який коли-небудь виходив у профі-ринг.

Якщо підсумувати кар’єру Василя, де він себе проявив більше, в аматорському боксі чи на професійному рингу?

Я б не став розділяти його кар’єру в аматорах та профі. Адже то ледь не 2 різних види спорту. Звісно, він дворазовий олімпійський чемпіон, дворазовий чемпіон світу. Однак не треба недооцінювати його здобутки серед професіоналів. Вочевидь він не реалізував свій потенціал у професіоналах. Але виключно через свій характер наприклад, якщо була дійсно травма перед поєдинком з Лопесом, треба було переносити. Той бій, на мою думку, став ключовим у його кар’єрі. І не лише через поразку…

Василь Ломаченко

Василь Ломаченко

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Те, що Ломаченко лишився на другий олімпійський цикл (2008-2012) в аматорському боксі, завадило йому продемонструвати кращі результати на професійному рингу? Чи можна сказати, що це була стратегічно помилка Василя з його батьком?

Що стосується переходу в профі, так, якби він це зробив раніше, елементарно мав би більше часу та й вік у його вазі має чи не найбільше значення.

Чи потрібно було Ломаченко з переходом в професійний бокс змінювати батька-тренера? Ми пам’ятаємо, як свій другий бій на профи рингу, на кону якого стояв чемпіонський титул Василь програв в багато чому через недосвідченість Анатолія Ломаченка як тренера, який тоді робив свої перші кроки в професійному боксі.

Не думаю, що йому був потрібен інший тренер. З погляду на тренерську роботу, у цьому він точно ніде й нікому не поступався. Ну і хімія у нього з батьком на рівні ДНК.

Що чекає Ломаченко в Україні? Він лишиться маргіналом з "православ’ям головного мозку" чи здоровий глузд візьме гору, як це трапилося з початком повномасштабної війни з Олександром Усиком?

Тут, я думаю, без шансів навряд чи він зміниться. Та це й не потрібно, як на мене. Бо то виглядатиме як перевзування. Ломаченко такий як є. Ким він залишиться в історії? Для мене ватним невігласом, з православ’ям головного мозку. Ба більше, я не хочу, щоб він змінювався. Інакше чималий відсоток людей знову почнуть його боготворити й сприймати не тим, ким він є насправді. До слова, я не вважаю, що Усик далеко пішов від Ломаченка. Так, з початком великої війни Олександр просуває правильні наративи, багато допомагає ЗСУ, але для мене він залишиться фактично таким як і Василь. Колективний Усик, якщо хочете…

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