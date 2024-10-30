Головред Чемпіона: Ломаченко залишиться в історії ватним невігласом із "православ’ям головного мозку"

Андрій Твердохліб вважає, що Василь стовідсотково увійде в Зал боксерської слави, але при цьому не хоче, щоб Ломаченко штучно "перевзувався".

Відомий боксерский інсайдер Майк Коппінджер нещодавно повідомив, що Ломаченко може завершити кар’єру. У розмові з головним редактором Чемпіона Андрієм Твердохлібом ми спробували розібратися, чи час Василю йти, які помилки він допустив впродовж боксерської кар’єри та що чекає на Ломаченка в майбутньому.

– Пане Андрію, чи варто Василю вішати рукавички на цвях прямо зараз? Чи є сенс провести ще один бій у ранзі чинного чемпіона світу?

– Я вважаю, що вішати рукавички на цвях не варто. Поки є змога – треба виходити в ринг. Тим більше Лома все ще чемпіон світу. У тому числі говорю це, враховуючи його наративи протягом кар’єри – про мрію, славу, історію.

– Ломаченко потрапить до залу боксерської слави, де вже знаходяться Віталій та Володимир Клички? Якщо так, то коли?

– Попри моє ставлення до нього, Ломаченко стовідсотково увійде в Зал боксерської слави. Якщо говорити виключно про бокс – навички, талант тощо – він найкращий українець, який коли-небудь виходив у профі-ринг.

– Якщо підсумувати кар’єру Василя, де він себе проявив більше, в аматорському боксі чи на професійному рингу?

– Я б не став розділяти його кар’єру в аматорах та профі. Адже то ледь не 2 різних види спорту. Звісно, він дворазовий олімпійський чемпіон, дворазовий чемпіон світу. Однак не треба недооцінювати його здобутки серед професіоналів. Вочевидь він не реалізував свій потенціал у професіоналах. Але виключно через свій характер – наприклад, якщо була дійсно травма перед поєдинком з Лопесом, треба було переносити. Той бій, на мою думку, став ключовим у його кар’єрі. І не лише через поразку…

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– Те, що Ломаченко лишився на другий олімпійський цикл (2008-2012) в аматорському боксі, завадило йому продемонструвати кращі результати на професійному рингу? Чи можна сказати, що це була стратегічно помилка Василя з його батьком?

– Що стосується переходу в профі, так, якби він це зробив раніше, елементарно мав би більше часу та й вік у його вазі має чи не найбільше значення.

– Чи потрібно було Ломаченко з переходом в професійний бокс змінювати батька-тренера? Ми пам’ятаємо, як свій другий бій на профи рингу, на кону якого стояв чемпіонський титул Василь програв – в багато чому через недосвідченість Анатолія Ломаченка як тренера, який тоді робив свої перші кроки в професійному боксі.

– Не думаю, що йому був потрібен інший тренер. З погляду на тренерську роботу, у цьому він точно ніде й нікому не поступався. Ну і хімія у нього з батьком на рівні ДНК.

– Що чекає Ломаченко в Україні? Він лишиться маргіналом з "православ’ям головного мозку" чи здоровий глузд візьме гору, як це трапилося з початком повномасштабної війни з Олександром Усиком?

– Тут, я думаю, без шансів – навряд чи він зміниться. Та це й не потрібно, як на мене. Бо то виглядатиме як перевзування. Ломаченко такий як є. Ким він залишиться в історії? Для мене ватним невігласом, з православ’ям головного мозку. Ба більше, я не хочу, щоб він змінювався. Інакше чималий відсоток людей знову почнуть його боготворити й сприймати не тим, ким він є насправді. До слова, я не вважаю, що Усик далеко пішов від Ломаченка. Так, з початком великої війни Олександр просуває правильні наративи, багато допомагає ЗСУ, але для мене він залишиться фактично таким як і Василь. Колективний Усик, якщо хочете…

Максим Розенко, Чемпіон

Відповідальний редактор – Денис Шаховець