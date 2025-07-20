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Зірковий Стівенсон – про Усика: Приклад для наслідування

Руслан Травкін — 20 липня 2025, 03:41
Зірковий Стівенсон – про Усика: Приклад для наслідування
Шакур Стівенсон
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Чемпіон світу у легкій вазі за версією WBC Шакур Стівенсон (24-0, 11 КО) поділився емоціями від перемоги Олександра Усика (24-0, 15 КО) над Данілем Дюбуа (22-3, 21 КО).

Зірковий американець у соцмережі "Х" розхвалив українського боксера, визнавши його досягнення у такому поважному віці.

"Бро, це неймовірно, 38 років, природжений важковаговик з навичками, з якими не знають, як упоратися. Відмінний приклад для наслідування!", – написав він.

Відмітимо, що Стівенсон тиждень тому здолав Вільяма Сепеду, захистивши свій пояс.

Зазначимо, що це був другий бій між Усиком та Дюбуа. Перший відбувся у 2023 році, тоді Усик здобув перемогу нокаутом у 9-му раунді.

Нагадаємо, що після бою із британським боксером Олександр Усик провів битву поглядів із відомим американським блогером Джейком Полом.

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Окрім того, український чемпіон у флешінтерв'ю заявив про можливий третій поєдинок із Тайсоном Ф'юрі, а промоутер Френк Воррен розповів, що WBO вимагатиме захисту титулу проти Джозефа Паркера.

Голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх водночас хоче побачити бій Усика з Мозесом Ітаумою.

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