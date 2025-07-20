Зірковий Стівенсон – про Усика: Приклад для наслідування
Чемпіон світу у легкій вазі за версією WBC Шакур Стівенсон (24-0, 11 КО) поділився емоціями від перемоги Олександра Усика (24-0, 15 КО) над Данілем Дюбуа (22-3, 21 КО).
Зірковий американець у соцмережі "Х" розхвалив українського боксера, визнавши його досягнення у такому поважному віці.
"Бро, це неймовірно, 38 років, природжений важковаговик з навичками, з якими не знають, як упоратися. Відмінний приклад для наслідування!", – написав він.
Відмітимо, що Стівенсон тиждень тому здолав Вільяма Сепеду, захистивши свій пояс.
Зазначимо, що це був другий бій між Усиком та Дюбуа. Перший відбувся у 2023 році, тоді Усик здобув перемогу нокаутом у 9-му раунді.
Нагадаємо, що після бою із британським боксером Олександр Усик провів битву поглядів із відомим американським блогером Джейком Полом.
Окрім того, український чемпіон у флешінтерв'ю заявив про можливий третій поєдинок із Тайсоном Ф'юрі, а промоутер Френк Воррен розповів, що WBO вимагатиме захисту титулу проти Джозефа Паркера.
Голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх водночас хоче побачити бій Усика з Мозесом Ітаумою.