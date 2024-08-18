Дерев'янченко — Мбіллі: огляд поєдинку

Український боксер Сергій Дерев'янченко (15-6, 10 КО) програв чемпіону WBC Continental Americas та WBA International у другій середній вазі Крістіану Мбіллі (28-0, 23 KO).

Бій у канадському Квебеку завершився одноголосним рішенням суддів: 100-90, 99-91, 98-92.

Огляд поєдинку

Зазначимо, що українець пройшов усю дистанцію в десять раундів, боксуючи понад половини поєдинку з травмою ліктя, через яку він не міг використовувати ліву руку.

Раніше ми повідомляли про статистику бою Дерев'янченко — Мбіллі. Також читайте перші слова українського боксера після поєдинку та пояснення, чому він продовжив бій попри травму.