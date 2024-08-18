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Мбіллі — Дерев'янченко: статистика ударів

Денис Шаховець — 18 серпня, 07:17
Мбіллі — Дерев'янченко: статистика ударів
Сергій Дерев'янченко
Getty Images

У канадському Квебеку відбулося шоу боксу, головною подією якого став бій українського боксера Сергія Дерев'янченка та француза камерунського походження Крістіана Мбіллі. На кону стояв титул WBC Continental Americas у другій середній вазі.

Дерев'янченко, боксуючи понад половини поєдинку з травмою ліктя, через яку він не міг використовувати ліву руку, програв одноголосним рішенням суддів — 100-90, 99-91, 98-92.

Крістіан Мбіллі під час бою викинув 446 ударів, з них 193 виявилися влучними. Точність ударів склала 43%. Сергій Дерев'янченко у відповідь наніс 308 ударів за 10-раундовий поєдинок, з них 113 (37%) знайшли свою ціль.

Більш відчутною виявилася різниця за силовими ударами. Їх Мбіллі зробив удвічі більше за українця — 76 ударів від француза та лише 38 від Сергія.

Зазначимо, що для Дерев'янченка це шоста поразка в кар'єрі, причому п'ята в семи останніх боях. Мбіллі, який досі не програвав, здобув 28-му перемогу та захистив титул WBC Continental Americas.

Сергій Дерев'янченко Крістіан Мбіллі

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