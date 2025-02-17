Люблю тебе: Усик привітав Ломаченка з днем народження

Чемпіон WBC, WBA, WBO та IBO у надважкій вазі Олександр Усик (23-0, 14 КО) привітав чемпіона IBF та IBO у легкій вазі Василя Ломаченка (18-3, 12 КО) з днем народження.

Про це боксер розповів в Instagram.

"З днем народження, брате. Люблю тебе", – написав Усик.

Нагадаємо, сьогодні Ломаченко святкує свій 37-й день народження. Напередодні Чемпіон спрогнозував, що чекає на уродженця Білгород-Дністровського в житті поза рингом.