Сенченко здивував прогнозом на бій Усика з Ф'юрі

Український боксер В’ячеслав Сенченко вважає, що чемпіон WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександр Усик (22-0, 14 KO) зможе достроково перемогти Тайсона Ф’юрі (34-1-1, 24 KO) у реванші.

Цитує Сенченка XSPORT.

"Яскравий перший бій був, конкурентний і напружений. У Ф’юрі були хороші моменти, але водночас Усик був за крок від дострокової перемоги.

Щодо реваншу я сумніваюся, що Тайсон набере оптимальної форми. Думаю, що друга його поразка буде більш односторонньою й Усик переможе достроково. Можливо, на цьому кар’єра британця закінчиться. Він свій пік явно пройшов", — сказав Сенченко.