Сенченко здивував прогнозом на бій Усика з Ф'юрі
Український боксер В’ячеслав Сенченко вважає, що чемпіон WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександр Усик (22-0, 14 KO) зможе достроково перемогти Тайсона Ф’юрі (34-1-1, 24 KO) у реванші.
Цитує Сенченка XSPORT.
"Яскравий перший бій був, конкурентний і напружений. У Ф’юрі були хороші моменти, але водночас Усик був за крок від дострокової перемоги.
Щодо реваншу я сумніваюся, що Тайсон набере оптимальної форми. Думаю, що друга його поразка буде більш односторонньою й Усик переможе достроково. Можливо, на цьому кар’єра британця закінчиться. Він свій пік явно пройшов", — сказав Сенченко.
Нагадаємо, друга битва між Усиком і Ф'юрі відбудеться 21 грудня в Саудівській Аравії. У реванші статус абсолютного чемпіона світу не стоятиме на коні, адже Олександр звільнив титул IBF.