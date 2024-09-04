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Сенченко здивував прогнозом на бій Усика з Ф'юрі

Олександр Булава — 4 вересня, 20:07
Сенченко здивував прогнозом на бій Усика з Ф'юрі
Getty images

Український боксер В’ячеслав Сенченко вважає, що чемпіон WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександр Усик (22-0, 14 KO) зможе достроково перемогти Тайсона Ф’юрі (34-1-1, 24 KO) у реванші.

Цитує Сенченка XSPORT.

"Яскравий перший бій був, конкурентний і напружений. У Ф’юрі були хороші моменти, але водночас Усик був за крок від дострокової перемоги.

Щодо реваншу я сумніваюся, що Тайсон набере оптимальної форми. Думаю, що друга його поразка буде більш односторонньою й Усик переможе достроково. Можливо, на цьому кар’єра британця закінчиться. Він свій пік явно пройшов", — сказав Сенченко.

Нагадаємо, друга битва між Усиком і Ф'юрі відбудеться 21 грудня в Саудівській Аравії. У реванші статус абсолютного чемпіона світу не стоятиме на коні, адже Олександр звільнив титул IBF.

Бокс В’ячеслав Сенченко Олександр Усик Тайсон Ф'юрі

В’ячеслав Сенченко

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